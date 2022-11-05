Почему мерцают светодиодные лампочки и как это исправить

Обычные лампы накаливания моргают прямо перед тем, как выйти из строя, но светодиодные работают немного иначе: они могут мерцать даже в выключенном состоянии. Это не предвещает беды, однако само по себе мерцание может вредить зрению, поэтому от него лучше избавиться как можно быстрее. Портал o-svet.ru рассказал о самых распространенных этой неполадки и том, как ее исправить.

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Бракованный экземпляр

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Светодиодные лампочки нередко продаются в различных супермаркетах и прочих магазинах по гораздо меньшей цене, чем на специализированных площадках — и на то, как правило, есть одна причина. Дешевые лампочки, чаще всего, означают низкокачественное изделие, которое либо не будет работать вовсе, либо проработает совсем недолго. Подобные источники освещения вместо полноценных LED-драйверов часто используют гасящие конденсаторы малой емкости, которые значительно быстрее исчерпывают рабочий ресурс. Так что постарайтесь не экономить лишний раз, лучше купить нормальную лампочку надолго.

Неполадки выключателя с подсветкой

Мерцание светодиодной лампочки также может быть вызвано выключателем с подсветкой. Они имеют дополнительную электрическую цель, которая способна вызвать мигание при выключении лампочки. Эту проблему можно решить несколькими методами: например, разобрать выключатель и убрать подсветку, или подключить дополнительный конденсатор на светильник. Однако неопытным людям, которые никогда прежде не работали с электрическими цепями, лучше просто вызвать специалиста на дом.

Слабое напряжение

Хотя номинальное напряжение в домашней электросети должно составлять 220 вольт, на практике эта цифра обычно выше или ниже заявленной, что также способно вызвать мерцание светодиодов. Избежать этой проблемы не сложно: достаточно лишь установить стабилизатор, который исправит напряжение и защитит другие электрические приборы. Для дач и загородных домов рекомендуются стабилизаторы широкого диапазона от 120 до 250 вольт.

Неправильный монтаж проводки

Может получиться, что во время строительства вашего жилища неквалифицированные электрики совершили ошибку при монтаже электропроводки, перепутав ноль и фазу. Неправильное подключение создает перебои напряжения, из-за чего лампочки могут мерцать. Если так, то опытный электрик без труда решит проблему, подключив провода как следует. Опять же, для этих целей лучше вызвать подготовленного специалиста.

Мерцание из-за помех