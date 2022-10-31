Пользователей Google Chrome призвали срочно обновить браузер

В браузере Google Chrome была устранена седьмая за год уязвимость нулевого дня, которую активно эксплуатировали хакеры. Об сообщает Forbes.
Впервые о бреши под названием CVE-2022-3723 стало известно 25 октября из отчетов исследователей ИБ-компании Avast. Специалисты не стали раскрывать подробности об уязвимости — это делается намеренно, чтобы как можно больше пользователей успели обновиться до того, как киберпреступники придумают новые способы ее использовать. Отмечается, что Google редко выпускает патчи, в которых содержится лишь одно исправление. Тот факт, что обновление безопасности вышло сразу для Windows, Mac, Linux и Android лишь подчеркивает серьезность найденной уязвимости, считает Forbes.
Всех пользователей Chrome призвали срочно обновить браузер. Сделать это можно следующим образом — кликнуть на три точки в правом верхнем углу экрана, выбрать пункт «Настройки», а затем — «О браузере Chrome».
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в 2023 году браузер Google Chrome прекратит поддержку популярной версии Windows.