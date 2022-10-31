Пользователей Google Chrome призвали срочно обновить браузер

Впервые о бреши под названием CVE-2022-3723 стало известно 25 октября из отчетов исследователей ИБ-компании Avast. Специалисты не стали раскрывать подробности об уязвимости — это делается намеренно, чтобы как можно больше пользователей успели обновиться до того, как киберпреступники придумают новые способы ее использовать. Отмечается, что Google редко выпускает патчи, в которых содержится лишь одно исправление. Тот факт, что обновление безопасности вышло сразу для Windows, Mac, Linux и Android лишь подчеркивает серьезность найденной уязвимости, считает Forbes.