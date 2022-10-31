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11 минут назад

Американцы создали "свитер-невидимку", прячущий от взгляда роботов

Газета.Ru

Ученые разработали узор для свитера, благодаря которому человек становится невидимым для современного машинного зрения. Об этом сообщает пресс-служба Университета Мэриленда.

Американцы создали прячущий от взгляда роботов "свитер-невидимку"
Фото: Computer Science University of MarylandComputer Science University of Maryland

В последнее десятилетие программисты научили компьютеры распознавать людей практически на любых изображениях и в любой позе. Эти алгоритмы используются во всех отраслях жизни, от автофокуса фотоаппарата до автоматического слежения за футболистами для статистики до камер наружного наблюдения. В общем виде подобные алгоритмы ищут характерный «узор», после чего высчитывают, насколько он похож на требуемый объект из базы данных.

Специалисты Университета Мэриленда обнаружили картинку, которая надежно обманывает алгоритмы обнаружения людей и не позволяет зафиксировать присутствие человека. Чтобы добиться этого, авторы работы брали за основу фотографии с распознанными людьми. Затем к фигуре человека добавлялся случайный рисунок, и ученые смотрели, насколько он снижает уверенность в определении объекта. Таким образом, постепенно снижая степень уверенности компьютера и маскируя характерные черты, по которым он ищет людей, авторы обнаружили узор, который делает человека практически полностью невидимым для машинного зрения.

Итоговая картинка напоминает фотографию людей на овощном рынке, сделанную из-за прилавка, но в действительности это полностью синтетическое изображение. Его нанесли на свитер таким образом, чтобы скрыть человека со всех ракурсов и в любых позах.

Авторы подают свою работу как фундаментальное исследование проблем машинного зрения без конкретного практического приложения.

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