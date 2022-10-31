В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
20 минут назад

В Роскосмосе сообщили о сокращении сотрудничества с NASA

ТАСС

Сотрудничество в космической сфере между Роскосмосом и NASA сокращается, при этом гособоронзаказ и заказы гражданского назначения растут. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель генерального директора Роскосмоса Валерий Шерин.

В Роскосмосе сообщили о сокращении сотрудничества с NASA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По итогам истекших практически десяти месяцев этого года очевидно, что объем внешних заказов на товары и услуги Роскосмоса снижается, сотрудничество с NASA сокращается, доля госпланирования и госзаказа и в части гособоронзаказа, и в части продуктов гражданского назначения возрастает", - сообщил Шерин в понедельник на круглом столе "Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития" в Совфеде.

По словам замгендиректора Роскосмоса, в космической отрасли есть инструмент долгосрочного планирования - госпрограмма "Космическая деятельность России", которая сформирована на период до 2030 года. "Но было и остается существенное расхождение между содержательным наполнением программы и ее соответствующим финансовым обеспечением", - подчеркнул он.

Шерин пояснил, что содержательно деятельность планируется на очень длительный период, это объясняется многими факторами: ключевым является длительное изготовление товара.

"Например, новый космический аппарат от ОКРа [опытно-конструкторской работы] до момента первого летного испытания - это пять-семь лет", - добавил замгендиректора, отметив, что даже изготовление ракеты-носителя "Протон", технология которой отработана, занимает не менее двух лет.

Наука и техника,Валерий Шерин,Роскосмос,NASA,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители