В Роскосмосе сообщили о сокращении сотрудничества с NASA

"По итогам истекших практически десяти месяцев этого года очевидно, что объем внешних заказов на товары и услуги Роскосмоса снижается, сотрудничество с NASA сокращается, доля госпланирования и госзаказа и в части гособоронзаказа, и в части продуктов гражданского назначения возрастает", - сообщил Шерин в понедельник на круглом столе "Госплан 2.0 как механизм стимулирования экономического развития" в Совфеде.