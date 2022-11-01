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16 минут назад

Производство iPhone в Китае оказалось под угрозой

Lenta.ruиещё 1

Производитель iPhone в Китае пострадал из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Reuters.

Производство iPhone в Китае оказалось под угрозой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник агентства на производстве Foxconn, на которое приходится 70 процентов мировых поставок iPhone, заявил, что компания столкнулась с проблемами. Из-за связанных с COVID-19 ограничений завод Foxconn в Чжэнчжоу перестал работать на полную мощность. Значительное число сотрудников из 200 тысяч работников пришлось отпустить домой. Инсайдер рассказал, что компания начала работать над увеличением производства на своем втором заводе в Шэньчжэне.

По словам специалистов, проблема усугубляется тем, что в настоящий момент производители гаджетов находятся под большой загрузкой в преддверии сезона отпусков и новогодних праздников. Из-за этого производство смартфонов Apple оказалось под угрозой и может снизиться на 30 процентов.

Представители Foxconn заявили, что руководство берет ситуацию под контроль и постарается удержать темпы производства на высоком уровне. В Apple проигнорировали запрос о комментарии.

По словам журналистов, в Китае действуют строгие правила относительно борьбы с коронавирусом. Так, заводам в пострадавших районах разрешается оставаться открытыми при условии, что они продолжат работу по системе «замкнутого цикла», когда сотрудники фактически не покидают место работы. Этим оказались недовольны многие рабочие Foxconn.

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В конце октября глава Apple Тим Кук заявил, что компания не смогла удовлетворить высокий спрос на новые смартфоны. По словам Кука, поставки флагманских смартфонов какое-то время будут ограничены.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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