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44 минуты назад

Популярность iPhone в Китае резко снизилась

Lenta.ruиещё 2

Популярность iPhone в Китае резко снизилась, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Jefferies.

Популярность iPhone в Китае резко снизилась
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что продажи устройств компании Apple в стране сократились. По данным агентства, китайский рынок является одним из ключевых для американского производителя смартфонов, планшетов, компьютеров и других гаджетов. Аналитик Jefferies Эдисон Ли отметил, что за октябрь в Китае компания потеряла от 4 до 5 процентов рынка.

«Популярность iPhone в прошлом не вызывала сомнений, но теперь позиция Apple в сфере смартфонов пошатнулась», — заявил эксперт.

Ли считает, что в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

Аналитик отметил, что это связано с негативным трендом на рынке смартфонов в целом и проблемами в цепочках поставок новых телефонов модельного ряда iPhone 14, в частности.

Ранее сообщалось, что компания Apple задержала анонс новых компьютеров и перенесла выпуск на 2023 год. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, в американской компании решили представить новые компьютеры позже — в первом квартале 2023 года.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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