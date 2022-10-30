В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
23 минуты назад

Психолог назвал отличия депрессии от плохого настроения

Мослента

Основные отличия депрессия от плохого настроения назвал в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Первый из признаков, указывающий на реальное заболевание — это длящееся более двух недель подавленное настроение.

Психолог назвал отличия депрессии от плохого настроения
Фото: Zohre Nemati / UnsplashZohre Nemati / Unsplash

«Нет ничего, что могло бы поднять настроение, становится тяжело работать и держать концентрацию, быстро наступает утомление, повышается самокритика, мучает сильное чувство вины, не хочется жить», — перечислил он основные симптомы депрессии.

Кроме того, на психическое заболевание указывают проблемы со сном, боль в сердце, голове и животе, отсутствие интереса к половой жизни и нежелание есть (или, наоборот, невозможность насытиться).

При появлении суицидальных мыслей специалист настоятельно рекомендует обратиться к психиатру. Долгов напомнил, что депрессию можно вылечить, но важно вовремя заняться проблемой.

Ранее психолог Долгов назвал основные этапы принятия потери близкого человека.

Наука и техника,Денис Долгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители