Android и Windows 11 скопировали одну из функций Apple

Портал AndroidPolice сообщил, что Android и Windows 11 скопировали полезную функцию iPhone и Mac — возможность автоматического подключения компьютера к точке доступа смартфона.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Эту возможность принесло последнее обновление Windows 11. Теперь, даже если вы не включили функцию точки доступа на смартфоне, нужная сеть будет отображаться в списке доступных подключений на ПК.

Первым делом вам нужно настроить приложение, которое соединяет Windows с Android-смартфонами, чтобы можно было получать уведомления, передавать файлы и т.д. После этого вам больше не придётся сначала включать точку доступа на мобильном телефоне, прежде чем подключиться к сети с компьютера.