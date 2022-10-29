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12 минут назад

Android и Windows 11 скопировали одну из функций Apple

Ferra.ru

Портал AndroidPolice сообщил, что Android и Windows 11 скопировали полезную функцию iPhone и Mac — возможность автоматического подключения компьютера к точке доступа смартфона.

Android и Windows 11 скопировали одну из функций Apple
Фото: ferra.ruferra.ru

Эту возможность принесло последнее обновление Windows 11. Теперь, даже если вы не включили функцию точки доступа на смартфоне, нужная сеть будет отображаться в списке доступных подключений на ПК.

Первым делом вам нужно настроить приложение, которое соединяет Windows с Android-смартфонами, чтобы можно было получать уведомления, передавать файлы и т.д. После этого вам больше не придётся сначала включать точку доступа на мобильном телефоне, прежде чем подключиться к сети с компьютера.

Такая функция уже много лет присутствует в экосистеме Apple. На Windows это работает пока только со смартфонами Samsung Galaxy.

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