Twitter восстановил аккаунт рэпера Канье Уэста

Twitter разблокировал аккаунт рэпера Канье Уэста до того, как американский миллиардер Илон Маск приобрел соцсеть. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Twitter.

Фото: ТАСС ТАСС

«Учетная запись Йе была восстановлена компанией Twitter до того, как я стал ее владельцем. Они не консультировались со мной и не информировали меня», — написал Маск.

Так основатель SpaceX и Tesla ответил на вопрос одного из пользователей о том, почему аккаунт Уэста был восстановлен, «если Twitter не должен быть платформой для пропаганды расизма и антисемитизма».

Маск заявил, что все пользователи, чьи аккаунты были заблокированы, «будут освобождены из тюрьмы Twitter».

«Комедия теперь легальна в Twitter», — добавил новый владелец соцсети, не уточнив, о чем именно идет речь.

В начале октября Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заблокировал профиль Уэста за антисемитский пост. При этом там не уточнили, какое именно высказывание рэпера нарушило правила.