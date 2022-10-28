Telegram отключил функцию платных постов на iOS

Telegram отключил функцию платных постов для пользователей устройств на iOS в связи с требованием Apple. Об этом у себя на канале в мессенджере сообщил его основатель Павел Дуров.

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По его словам, Apple не понравилось, что некоторые создатели контента, используя сторонние платежные боты для продажи доступа к отдельным постам в своих каналах, избегали уплаты 30%-ного налога, который установила американская корпорация, и получали 100% суммы, переводимой им их подписчиками.

«Поскольку компания США полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS», — написал Дуров.

Он назвал это «еще одним примером того, как монополия злоупотребляет своим доминированием на рынке».

Основатель Telegram выразил надежду на то, что страны Европы, Индии и других государствах примут необходимые меры, чтобы помешать Apple «рушить еще больше мечтаний и давить предпринимателей налогом, который выше любого взимаемого правительством НДС».