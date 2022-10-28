Глава Apple Тим Кук: мы не можем удовлетворить спрос на iPhone 14 Pro

Компания Apple не смогла справиться с высоким спросом на флагманские модели смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на слова генерального директора бренда Тима Кука.

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По словам Кука, новые гаджеты пользуются такой популярностью, что компания не успевает производить достаточное количество iPhone образца 2022 года. При этом Apple пока ограничена в поставках новых деталей и активно решает эту проблему. В связи с этим, как заявил глава компании, какое-то время поставки флагманских iPhone 15 будут ограничены.

«Очевидно, что мы гонимся за предложением и пытаемся получить как можно больше деталей, чтобы удовлетворить спрос», — заявил Кук в беседе с CNBC.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max были впервые представлены на ежегодной презентации Apple в сентябре 2022 года.