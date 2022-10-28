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19 минут назад

Глава Apple рассказал об ограниченных поставках новых моделей iPhone

Газета.Ru

Компания Apple не смогла справиться с высоким спросом на флагманские модели смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на слова генерального директора бренда Тима Кука.

Глава Apple Тим Кук: мы не можем удовлетворить спрос на iPhone 14 Pro
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам Кука, новые гаджеты пользуются такой популярностью, что компания не успевает производить достаточное количество iPhone образца 2022 года. При этом Apple пока ограничена в поставках новых деталей и активно решает эту проблему. В связи с этим, как заявил глава компании, какое-то время поставки флагманских iPhone 15 будут ограничены.

«Очевидно, что мы гонимся за предложением и пытаемся получить как можно больше деталей, чтобы удовлетворить спрос», — заявил Кук в беседе с CNBC.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max были впервые представлены на ежегодной презентации Apple в сентябре 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple может заменить кнопки включения и регулировки громкости во флагманских iPhone на панель с виброоткликом. Отмечается, что такое решение позволит улучшить характеристики водостойкости смартфона.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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