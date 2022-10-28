Ученые разработали пленку для ускорения роста растений

Химики создали пленку из особого полимера, который способствует росту растений. Статья об этом опубликована в Scientific Reports.

Фото: газета.ру газета.ру

Авторами разработки выступили ученые из Института проектирования и открытия химических реакций Университета Хоккайдо. Пленка создана на основе вещества европия и призвана преобразовывать ультрафиолетовое излучение в красное. Для этого в ее составе есть люминофор, который поглощает энергию УФ-части спектра и испускает инфракрасное. Кроме того, пленка прозрачна в оптическом диапазоне, не мешает растениям поглощать свет, и потому ее можно использовать в качестве материала для теплиц.

Красный свет полезен для роста растений, поскольку он поглощается пигментами хлорофилла, которые инициируют естественные процессы фотосинтеза. Результаты испытаний на швейцарском мангольде и деревьях японской лиственницы показали высокую эффективность пленки. Летом, когда дни длинные, а солнечное излучение достаточно сильное, для швейцарского мангольда не наблюдалось существенной разницы при использовании разработки. Однако зимой растения, выращенные с помощью нового материала в течение 63 дней, выросли в 1,2 раза выше и имели в 1,4 раза большую биомассу, чем мангольды из контрольной группы. В случае японской лиственницы наблюдались такие же показатели.

По мнению авторов, этот материал можно сократить время производства саженцев в два раза, с двух лет до одного года.