Раскрыта природа взрывающейся звезды

Астрономы США и Израиля раскрыли, что КТ Эридана является повторной новой звездой, то есть объектом, который генерирует яркие вспышки с периодом в несколько десятков лет. Препринт с результатами исследования опубликован на сайте arXiv.

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Новая — это звезда, которая внезапно увеличивает яркость в тысячу и миллионы раз и медленно возвращается в исходное состояние, что может занять несколько месяцев. Это явление происходит в двойных системах, состоящих из белого карлика и звезды главной последовательности, которая является донором вещества. Материя перетекает с нее на белого карлика, образуя аккреционный диск. По мере накопления водорода в поверхностном слое карлика начинают происходить ядерные реакции, скорость которых в какой-то момент взрывоподобно нарастает.

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КТ Эридана является новой, которая была обнаружена в 2009 году, когда ее пиковая яркость составила 5,42 звездной величины (14 ноября). К 25 ноября яркость упала на три звездных величин, что позволило ее классифицировать как очень быструю новую. Чтобы лучше изучить природу объекта, исследователи проанализировали большие наборы фотометрических данных, собранных разными инструментами, включая космические телескопы TESS и Gaia.

Результаты показали, что белый карлик массой 1,25 массы Солнца имеет период обращения около 2,61 дня и находится на расстоянии около 16 600 световых лет. Его компаньон уже перестал быть звездой главной последовательности и теперь является субгигантом с радиусом около 3,7 радиуса Солнца и температурой 6200 кельвинов. Скорость аккреции составляет 3,5 на 10 в минус 7-й степени солнечных масс в год.