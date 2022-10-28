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30 минут назад

Ученые создали 3D-модель сотворенного богом Адама. Он оказался похож на Вин Дизеля

Газета.Ru

Ученые из Принстонского университета воссоздали 3D-модель того, как мог выглядеть первый человек, созданным Богом, — Адам. В сети отметили сходство изображения с актером Вином Дизелем. Об этом пишет The Variety.

Сотворенный богом Адам оказался похож на Вин Дизеля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом 3D-модель Адама изначально опубликовала в Twitter сеть американских кинотеатров Alamo Drafthouse NYC с подписью: «Бесспорно, изображение выглядит точно так же, как и звезда боевиков кинофраншизы «Форсаж». Нет доказательств того, что в университете действительно проводился подобный проект.

Твит быстро завирусился в сети, и на данный момент он собрал более 138 тыс. лайков, 12 тыс. ретвитов и 21 тыс. упоминаний. Вскоре компания Alamo Drafthouse NYC дополнила свою запись, подчеркнув, что они всего лишь сеть кинотеатров, а не академический журнал.

Ранее сообщалось, что Вин Дизель заработал $10 млн за съемки в продолжении «Аватара».

Наука и техника,Вин Дизель,Принстонский университет,
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