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11 минут назад

NASA показало снимок «улыбающегося» Солнца

Ferra.ru

NASA поделилось в твиттере любопытным снимком — на нём Солнце выглядит так, будто оно улыбается. На самом деле, конечно, рисунок образует случайное расположение солнечных пятен.

NASA показало снимок «улыбающегося» Солнца
Фото: ferra.ruferra.ru

Снимок получила Обсерватория солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory) NASA. Эти тёмные пятна на звезде, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры и являются областями, где понижены плотность и температура плазмы.

Пользователи твиттера так же заметили, что Солнце здесь похоже на Зефирного великана из фильма «Охотники за привидениями».

Наука и техника,NASA,
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