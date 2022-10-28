NASA показало снимок «улыбающегося» Солнца

NASA поделилось в твиттере любопытным снимком — на нём Солнце выглядит так, будто оно улыбается. На самом деле, конечно, рисунок образует случайное расположение солнечных пятен.
Снимок получила Обсерватория солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory) NASA. Эти тёмные пятна на звезде, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры и являются областями, где понижены плотность и температура плазмы.
Пользователи твиттера так же заметили, что Солнце здесь похоже на Зефирного великана из фильма «Охотники за привидениями».