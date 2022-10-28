NASA показало снимок «улыбающегося» Солнца

NASA поделилось в твиттере любопытным снимком — на нём Солнце выглядит так, будто оно улыбается. На самом деле, конечно, рисунок образует случайное расположение солнечных пятен.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Снимок получила Обсерватория солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory) NASA. Эти тёмные пятна на звезде, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры и являются областями, где понижены плотность и температура плазмы.