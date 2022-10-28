В России возобновились поставки сертифицированных  PlayStation 5

Некоторые маркетплейсы начали предлагать сертифицированные «Ростестом» приставки PlayStation 5. Об этом сообщают «Известия».
Так, устройства доступны на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете» и Techline24. Данная сертификация предполагает поставки производителем. Кроме того, она означает, что девайс можно продавать на территории РФ и обслуживать в официальных сервисных центрах страны.
В Techline24 утверждают, что приставки сертифицировал «Ростест». Там же добавили, что поставка является новой. В Wildberries отметили, что PlayStation 5 продается предпринимателями, которым удалось завезти эти приставки некоторое время назад.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на российском рынке зафиксировано увеличение доли смартфонов с непривычным функционалом, которые предназначены для других государств. Динамика связана с параллельным импортом.
До этого «Известия» написали, что в период с 21 сентября по 5 октября продажи смартфонов сократились на 30%.