В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

В России возобновились поставки сертифицированных  PlayStation 5

Лера Букина

Некоторые маркетплейсы начали предлагать сертифицированные «Ростестом» приставки PlayStation 5. Об этом сообщают «Известия».

В России возобновились поставки сертифицированных PlayStation 5
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, устройства доступны на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете» и Techline24. Данная сертификация предполагает поставки производителем. Кроме того, она означает, что девайс можно продавать на территории РФ и обслуживать в официальных сервисных центрах страны.

В Techline24 утверждают, что приставки сертифицировал «Ростест». Там же добавили, что поставка является новой. В Wildberries отметили, что PlayStation 5 продается предпринимателями, которым удалось завезти эти приставки некоторое время назад.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на российском рынке зафиксировано увеличение доли смартфонов с непривычным функционалом, которые предназначены для других государств. Динамика связана с параллельным импортом.

До этого «Известия» написали, что в период с 21 сентября по 5 октября продажи смартфонов сократились на 30%.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители