Названы сроки отключения России от сетей 3G

Отключение России от стандарта связи 3G откладывается на несколько лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минцифры.

Изначально операторы намеревались завершить перевод большинства частот с 3G на 4G уже к 2025 году, но из-за трудностей с поставками оборудования и медленной смены устаревших мобильных устройств на актуальные эти планы пришлось пересмотреть. Теперь прогнозируется, что 3G останется в крупных городах России как минимум до 2025 года, а в регионах страны — до 2027 года.

Опрошенные «Ъ» аналитики сообщили, что задержка с переводом 3G на 4G не повлияет на качество связи в России, но и и улучшить его пока не получится. Известно, что многие другие станы уже начали отключение стандарта связи третьего поколения — например, в Чехии и Германии этот процесс был запущен еще в 2021 году.