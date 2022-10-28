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17 минут назад

Отключение России от сетей 3G отложено

Газета.Ruиещё 1

Отключение России от стандарта связи 3G откладывается на несколько лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минцифры.

Названы сроки отключения России от сетей 3G
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Изначально операторы намеревались завершить перевод большинства частот с 3G на 4G уже к 2025 году, но из-за трудностей с поставками оборудования и медленной смены устаревших мобильных устройств на актуальные эти планы пришлось пересмотреть. Теперь прогнозируется, что 3G останется в крупных городах России как минимум до 2025 года, а в регионах страны — до 2027 года.

Опрошенные «Ъ» аналитики сообщили, что задержка с переводом 3G на 4G не повлияет на качество связи в России, но и и улучшить его пока не получится. Известно, что многие другие станы уже начали отключение стандарта связи третьего поколения — например, в Чехии и Германии этот процесс был запущен еще в 2021 году.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что российское оборудование для сетей 6G может появиться к 2027 году. Ожидается, что разработкой технологий займется ассоциация компаний, точный состав которой пока неизвестен.

Наука и техника,Коммерсант,
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