Zoom начал отключать от платных услуг российские вузы

Российские учебные заведения сталкиваются с отключением от платных аккаунтов в Zoom — российским клиентам продолжают закрывать возможность оплаты, выяснили «Ведомости».

Платная версия сервиса позволяет подключать к видеоконференциям одновременно до 300 или до 1 тыс. пользователей в зависимости от тарифа, управлять хранилищем памяти и проводить онлайн-мероприятия продолжительностью до 24 часов. С отказом в обслуживании со стороны Zoom столкнулись, например, Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет, а также другие образовательные учреждения. Таким образом, американский сервис может полностью уйти из России, полагают эксперты.

Крупные организации из госсектора, бизнеса, силовых ведомств, промышленности и других отраслей активно мигрируют на автономные IT-решения с 2020 года. Однако на сегодня коммерческие версии Zoom оставались востребованными в России в основном у малого и среднего бизнеса, а также у образовательных учреждений. Также Zoom по-прежнему лидирует в России по количеству пользователей — сервисом пользуется порядка 77% опрошенных аналитиками Telecom Daily респондентов.