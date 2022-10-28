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5 часов назад

Илон Маск возглавил Twitter

ТАССиещё 2

ТАСС, 28 октября. Предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter, а прежнее руководство покинуло ее штаб-квартиру. Об этом в четверг сообщил корреспондент телекомпании CNBC Дэвид Фейбер со ссылкой на источники.

Илон Маск возглавил Twitter
Фото: ТАССТАСС

"Илон Маск теперь возглавляет Twitter, - говорится в сообщении корреспондента в Twitter. - Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска".

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, Маск уже закрыл сделку по приобретению компании.

В апреле руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% от общего числа аккаунтов в соцсети. Таких данных ему не предоставили, и в начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки. 12 июля Twitter обратился в суд, пытаясь таким образом заставить Маска выполнить свои обязательства.

4 октября агентство Bloomberg сообщило, что Маск решил возобновить сделку и приобрести Twitter по изначальной цене. В тот же день представитель соцсети подтвердил получение соответствующего письма с предложением от Маска.

Наука и техника,Илон Маск,
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