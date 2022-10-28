Как отключить вибрацию на клавиатуре Android

Не всем нравится вибрация при наборе сообщений на мобильном телефоне, но на Android ее можно легко отключить вне зависимости от того, какой клавиатурой вы пользуетесь. Портал trashbox.ru подготовил соответствующую инструкцию.
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Как отключить вибрацию на Gboard
- Откройте клавиатуру. Для этого можно зайти в любой мессенджер, SMS-сообщения или любое другое приложение, где можно вводить текст.
- Зажмите кнопку запятой и, не отрываясь, переведите палец на значок шестеренки.
- Перейдите в меню «Настройки».
- Пролистайте список вниз до пункта «Виброотклик на нажатие клавиш» и отключите его.
Как отключить вибрацию на Microsoft Swiftkey
- Откройте клавиатуру. Для этого можно зайти в любой мессенджер, SMS-сообщения или любое другое приложение, где можно вводить текст.
- Нажмите на значок трех точек — «Настройки».
- Перейдите в меню «Звук и вибрация».
- Отключите функции «Использовать вибрацию Android по умолчанию» и «Вибрация при нажатии клавиш».
Как отключить вибрацию на Samsung Keyboard
- Откройте настройки телефона — «Звуки и вибрация».
- Перейдите в меню «Вибрация/системные звуки».
- Во вкладке «Вибрация» отключите пункт «Клавиатура Samsung».
Как отключить вибрацию на «Яндекс Клавиатуре»
- Откройте клавиатуру. Для этого можно зайти в любой мессенджер, SMS-сообщения или любое другое приложение, где можно вводить текст.
- Зажмите кнопку переключения языка и, не отрываясь, переведите палец на значок шестеренки.
- Выберите опцию «Звук и вибрация».
- Отключите функцию «Виброотклик клавиш».