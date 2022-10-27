«Яндекс.Маркет» запустит новый сервис

«Яндекс.Маркет» готовится к запуску сервиса перепродажи вещей частных лиц. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

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Отмечается, что «Яндекс.Маркет» предусмотрел заключение сделок на платформе через партнеров-реселлеров, а не напрямую.

Так, ими будет определяться цена товара и производиться выкуп у пользователя. Также партнеру предстоит проверить подлинность и состояние продукции и ее предпродажную подготовку, а также реализовывать сам товар на «Маркете».

Собеседник уточнил, что дополнительные комиссии с выкупщиков или продавцов взиматься не будут.

Напомним, что «Яндекс.Маркете» весной запустил продажи б/у товаров. Однако ассортимент не был расширенным – доступны были лишь продажи смартфонов и сумок люксовых брендов.