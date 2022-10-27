Вице-президент Apple высказался о метавселенных

После заявлений о том, что метавселенная должна быть "открытой", вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак заявил в интервью WSJ, что он никогда не будет использовать слово "метавселенная".
Джосвиак и вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги давали интервью WSJ Tech Live. В какой-то момент журналист спросила руководителей о будущей гарнитуре виртуальной реальности компании. Внятного ответа не последовало. Но термин “метавселенная”, Джосвиак все же прокомментировал.
Репортер попросил двух руководителей закончить фразу "метавселенная - это...". Джосвиак быстро ответил: "... слово, которое я никогда не буду использовать".
Хотя Apple еще не представила ни одного своего продукта виртуальной реальности, в прошлом месяце генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что "среднестатистический человек" даже не знает, что такое метавселенная. Он также упомянул, что не считает, что людей следует поощрять "проживать жизнь" в виртуальном мире.