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43 минуты назад

"Слово, которое я никогда не буду использовать": вице-президент Apple высказался о метавселенных

Ferra.ru

После заявлений о том, что метавселенная должна быть "открытой", вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак заявил в интервью WSJ, что он никогда не будет использовать слово "метавселенная".

Вице-президент Apple высказался о метавселенных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Джосвиак и вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги давали интервью WSJ Tech Live. В какой-то момент журналист спросила руководителей о будущей гарнитуре виртуальной реальности компании. Внятного ответа не последовало. Но термин “метавселенная”, Джосвиак все же прокомментировал.

Репортер попросил двух руководителей закончить фразу "метавселенная - это...". Джосвиак быстро ответил: "... слово, которое я никогда не буду использовать".

Хотя Apple еще не представила ни одного своего продукта виртуальной реальности, в прошлом месяце генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что "среднестатистический человек" даже не знает, что такое метавселенная. Он также упомянул, что не считает, что людей следует поощрять "проживать жизнь" в виртуальном мире.

Крейг Федериги,Тим Кук,Apple,
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