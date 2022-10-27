Вице-президент Apple высказался о метавселенных

После заявлений о том, что метавселенная должна быть "открытой", вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак заявил в интервью WSJ, что он никогда не будет использовать слово "метавселенная".

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Джосвиак и вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги давали интервью WSJ Tech Live. В какой-то момент журналист спросила руководителей о будущей гарнитуре виртуальной реальности компании. Внятного ответа не последовало. Но термин “метавселенная”, Джосвиак все же прокомментировал.

Репортер попросил двух руководителей закончить фразу "метавселенная - это...". Джосвиак быстро ответил: "... слово, которое я никогда не буду использовать".