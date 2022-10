Ученые оценили новые доказательства искусственности COVID-19

«Ранее была проведена реконструкция предкового генома SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и родственных вирусов (Научная статья The comparative recency of the proximal ancestors of SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2) и у этого предка все эти сайты были. Что не согласуется с утверждением, что эти сайты якобы вставляли какие-то генные инженеры», - говорит Александр Панчин.