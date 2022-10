Ученые нашли скелет самой древней саламандры

Международная группа ученых обнаружила в горных породах Шотландии останки доисторической хвостатой амфибии юрского периода. Это оказался второй в мире и самый древний целый скелет саламандры, который когда-либо находили исследователи. Результаты исследования находки были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.