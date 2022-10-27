Ученые нашли скелет самой древней саламандры

Международная группа ученых обнаружила в горных породах Шотландии останки доисторической хвостатой амфибии юрского периода. Это оказался второй в мире и самый древний целый скелет саламандры, который когда-либо находили исследователи. Результаты исследования находки были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: InScience InScience

Саламандры — земноводные, похожие на ящериц животные. Ученые считают, что впервые они появились на нашей планете в конце триасского периода, около 230 миллионов лет назад. Исследователи и раньше находили части скелета этих ровесников динозавров. Однако целый скелет был найден лишь однажды: в 1970-х годах в Казахстане. Тогда это оказался Karaurus sharovi, который жил на Земле в конце юрского периода.

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Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета, Лондонского университетского колледжа, Оксфордского университета, Национального музея Шотландии и Лондонского музея истории обнаружили второй целиком сохранившийся скелет древнего животного. Палеонтологи считают, что находке не менее 166 миллионов лет. Это самая древняя сохранившаяся саламандра, которая известна ученым.

Окаменелость обнаружили в среднеюрских отложениях на острове Скай в Шотландии. Блок породы с ней исследователи с помощью компьютерной томографии, а потом ученые создали реконструкцию каждой кости. Оказалось, что окаменелость принадлежала животному неизвестного ранее вида из вымершего рода Marmorerpeton. Его представители обитали на территории Великобритании около 166–168 миллионов лет назад.

«Marmor в переводе с латинского означает "мрамор". Саламандры Marmorerpeton получили название в честь мраморных карьеров, в которых обнаружили первые изолированные остатки этих амфибий. Анализ показал, что наша саламандра очень похожа на других представителей Marmorerpeton, но имеет несколько значимых отличительных черт. Это позволило нам сделать вывод, что находка — новый, ранее не известный и не описанный вид», — объяснил Павел Скучас, участник научной группы, профессор СПбГУ.

Ученые назвали новый вид Marmorerpeton wakei в честь Дэвида Вейка, американского исследователя биологии и эволюции саламандр.

Ученые также сопоставили признаки нового вида с характеристиками других хорошо известных доисторических саламандр. Специалисты создали специальную матрицу в виде цифрового кода. Каждая цифра в нем обозначала наличие, отсутствие или другие сравнительные параметры признаков. После этого исследователи создали новое дерево родства хвостатых амфибий. Оно показало, что реальные родственные связи между саламандрами отличаются от тех, которые были известны ученым ранее.

«Включение вида Marmorerpeton wakei в филогенетическое древо изменило представление о родственных связях всех саламандр и о ранних этапах их эволюции. Оказалось, что часть хвостатых амфибий, которые считались кроновыми, то есть древнейшими представителями современных саламандр, на самом деле являются более примитивными и относятся к стволовой группе», — поделился Скучас.