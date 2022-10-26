В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
12 минут назад

Хакеры украли с блокчейн-платформ $2,5 млрд с начала года

Газета.Ru

С начала 2022 года хакеры смогли украсть с блокчейн-платформ около $2,5 млрд, при этом наметилась тенденция на снижение объемов краж уже три квартала подряд. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследователей Slowmist Hacked и Atlas VPN.

Хакеры украли с блокчейн-платформ $2,5 млрд с начала года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным исследователей, в третьем квартале хакеры похитили с блокчейн-платформ во всем мире $483 млн, а всего с начала года объем краж составил $2,5 млрд. При этом в 2022 году наметился устойчивый тренд на снижение объемов краж уже три квартала подряд. Кроме того, самым крупным по кражам кварталом стал первый, за который украли $1,3 млрд. Во втором квартале похитили $810 млн, а в третьем — $483 млн.

Эксперты из Atlas VPN отметили, что рынок криптовалют переживает «медвежий» тренд, из-за которого хакеры менее активны. Речь идет о том, что в начале года рынок криптовалют оценивался в $2,2 трлн. Сейчас же его капитализация упала до $1 трлн. То есть чем ниже становился курс криптовалют, тем меньше было кибератак.

Эксперты рынка указали, что, несмотря на снижение объемов краж, технология блокчейн все также привлекает многих злоумышленников. Из-за многочисленных хакерских атак криптовалютные проекты несут огромные убытки.

В середине октября специалисты по информационной безопасности из компании Radware обнаружили хакерский проект DDOSIA, в рамках которого добровольным участникам DDoS-атак на западные компании выплачивается денежное вознаграждение. Из отчета компании следует, что за созданием DDOSIA стоит киберпреступная группа NoName057(16), заявившая о себе марте 2022 года.

Наука и техника,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители