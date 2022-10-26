Хакеры украли с блокчейн-платформ $2,5 млрд с начала года

С начала 2022 года хакеры смогли украсть с блокчейн-платформ около $2,5 млрд, при этом наметилась тенденция на снижение объемов краж уже три квартала подряд. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследователей Slowmist Hacked и Atlas VPN.

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По данным исследователей, в третьем квартале хакеры похитили с блокчейн-платформ во всем мире $483 млн, а всего с начала года объем краж составил $2,5 млрд. При этом в 2022 году наметился устойчивый тренд на снижение объемов краж уже три квартала подряд. Кроме того, самым крупным по кражам кварталом стал первый, за который украли $1,3 млрд. Во втором квартале похитили $810 млн, а в третьем — $483 млн.

Эксперты из Atlas VPN отметили, что рынок криптовалют переживает «медвежий» тренд, из-за которого хакеры менее активны. Речь идет о том, что в начале года рынок криптовалют оценивался в $2,2 трлн. Сейчас же его капитализация упала до $1 трлн. То есть чем ниже становился курс криптовалют, тем меньше было кибератак.

Эксперты рынка указали, что, несмотря на снижение объемов краж, технология блокчейн все также привлекает многих злоумышленников. Из-за многочисленных хакерских атак криптовалютные проекты несут огромные убытки.