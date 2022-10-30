10 самых бесполезных гаджетов

Любой, кто хоть раз бесцельно листал каталоги интернет-магазинов, наверняка хоть раз находил товары, которые… Скажем так, выглядят странно. Непонятно, для кого, зачем и кем они сделаны — но они существуют. И их гораздо больше, чем можно себе представить. Мы собрали подборку самых бесполезных гаджетов 2010-х годов.

Фото: Hushme Hushme

Проветриваемые туфли

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Японская компания Hydro-tech разработала пару туфлей, которые создают «прохладный ветерок» для ступней. На самом деле, ни о каком встроенном кондиционере здесь нет речи: инженеры просто предусмотрели вентиляционные отверстия и антибактериальную сеточную стельку. Кроме того, сами создатели изобретения рекомендуют не наступать на разбитое стекло и гвозди: эти объекты могут проникнуть внутрь обуви.

ChiYoda

Надувной жилет, имитирующий обнимашки

Студенты Массачусетского технологического института изобрели специальный надувной жилет, который «обнимает» владельца каждый раз, когда кто-то ставит лайк его посту в социальных сетях. Согласно одной из создательниц гаджета, задумка появилась благодаря дистанционным отношениям и ограничениям видеочатов, вроде Skype.

ECouterre

Демисезонные санки

Гаджет под названием Ice Mister Slicer позиционируется создателями как санки для любой погоды и времени года. Зимой они работают как любые другие санки, а летом под днищем можно закрепить два больших блока льда, чтобы скользить по поверхностям в плюсовую температуру. На гладких покрытиях, вроде кафеля, это вполне работает, а вот на траве или грязи — далеко не всегда.

IceSled

Подставка для наливания напитков из больших бутылок

Если вам когда-нибудь было тяжеловато наливать молоко из огромной пластиковой емкости, то изобретатели позаботились и об этом. Подставка Roll N Pour — это своеобразное «кресло-качалка» для бутылок, которое помогает плавно и аккуратно наклонить емкость. Конечно, всегда можно просто не покупать комично большие бутылки, но тем не менее.

Roll N Pour

Virtual Boy

Приставка Virtual Boy была первой попыткой легендарного японского разработчика игр Nintendo выйти на рынок трехмерных видеоигр — и эта попытка обернулась громким провалом. Технически устройство действительно воспроизводило игры в трех измерениях, но на практике оно было громоздкими, сказочно неудобными очками виртуальной реальности, которые показывали изображение в черно-красной палитре. Virtual Boy получило настолько плохие отзывы от критиков и покупателей, что производство консоли прекратилось всего через год.

Wikipedia

Мини-солярий для ног

Для всех, кто беспокоится насчет того, что их ступни выглядят недостаточно загоревшими, существует Solafeet — мини-солярий для ног за каких-то $300. Наконец вы не будете выглядеть аляповато в сандалиях и босоножках! Хотя некоторые покупатели, если верить отзывам, также использовали гаджет для приготовления мяса.

Solafeet

Детский горшок «два в одном»

Нынешнее поколение привыкает к электронным устройствам практически с рождения — и этот горшок со встроенной подставкой для планшета поможет подрастающему поколению освоить Интернет. Параллельно, конечно же, приучая ребенка к туалету. Не будем обращать внимания на тот факт, что привязанность к планшету в уборной может вызвать крайне вредную привычку.

Excellent4Kids

Кепка-телевизор

Единственная и неповторимая TV Hat — это кепка со своеобразным «капюшоном», внутрь которого можно положить мобильный телефон, чтобы наслаждаться просмотром любимого телешоу где угодно. Кепка полностью блокирует боковое зрение, так что вы даже не заметите удивленных взглядов, например, других пассажиров общественного транспорта.

TV Hat

HapiFork

Умная вилка, которая предупреждает владельца, когда тот начинает есть слишком быстро или слишком много. HapiFork собирает информацию о пищевых привычках пользователя и передает ее специальному приложению-компаньону, которое ведет статистику. Кроме абсурдности самой идеи, в теории этот гаджет может приносить пользу, но в продаже его уже не найти.

HapiFork

Puppy Tweets

Puppy Tweets — это специальный ошейник, который подключается к компьютеру. Каждый раз, когда собака двигается, лает или ложится вздремнуть, брелок на ошейнике отправляет сигнал на ПК, а тот публикует пост в Twitter якобы от лица пса. Правда, конечно же, ни о каком внятном содержании там нет речи: брелок просто случайно выбирает одну из 500 заготовленных фраз.