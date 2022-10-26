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30 минут назад

Птицеподобный дрон установил рекорд по продолжительности полёта

Ferra.ru

Китайский учёные некоторое время назад разработали собственного дрона, напоминающего птицу — он, во время полёта, также машет крыльями. Только у него они, в отличие от живого существа, механические.

Птицеподобный дрон установил рекорд продолжительности полета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

А теперь этот девайс не просто сумел совершить полёт, но также поставил мировой рекорд. Птицеподобный беспилотник смог продержаться в воздухе 1 час 30 минут и 4,98 секунды.

При этом сообщается, что работает аппарат от литий-ионного аккумулятора, весит 1,6 кг и имеет размах крыльев два метра. Максимальная скорость, которую орнитоптер способен развить, составляет 10 м/с.

Напомним, что впервые идея создания орнитоптера возникла ещё у Леонардо да Винчи в 1485 году. Правда, тогда девайс так и остался в качестве набросков великого художника и изобретателя.

Наука и техника,Леонардо да Винчи,
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