Птицеподобный дрон установил рекорд продолжительности полета

Китайский учёные некоторое время назад разработали собственного дрона, напоминающего птицу — он, во время полёта, также машет крыльями. Только у него они, в отличие от живого существа, механические.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

А теперь этот девайс не просто сумел совершить полёт, но также поставил мировой рекорд. Птицеподобный беспилотник смог продержаться в воздухе 1 час 30 минут и 4,98 секунды.

При этом сообщается, что работает аппарат от литий-ионного аккумулятора, весит 1,6 кг и имеет размах крыльев два метра. Максимальная скорость, которую орнитоптер способен развить, составляет 10 м/с.