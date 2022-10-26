Ученые определили возраст наскального рисунка оленя в Испании

Археологи исследовали наскальные рисунки пещеры Лас-Чименеас. Статья об этом опубликована в European Journal of Archaeology.

Фото: Marcos Garcia-Diez et al./European Journal of Archaeology Marcos Garcia-Diez et al./European Journal of Archaeology

В Кантабрии, на севере Испании, располагается знаменитый археологический памятник, пещерная система Монте-Кастильо. Еще во второй половине XX века здесь был обнаружен ряд доисторических рисунков. Их нарисовали на мягкой глине руками или тупым орудием, а после обвели углем. Всего ученые насчитали более 16 отдельных изображений животных.

Marcos Garcia-Diez et al./European Journal of Archaeology

Маркос Гарсия-Дьес из Мадридского университета Комплутенсе и его коллеги решили получить точную датировку этих изображений. Для этого они провели радиоуглеродный анализ частичек древесного угля. Выяснилось, что самая старая фигура датируются периодом 19610–20951 лет назад, а самая свежая — 17446–18200 лет назад. Фигура оленя была нарисована 18710–18946 лет назад.