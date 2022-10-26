В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
16 минут назад

Больше двух с половиной тонн грузов: как прошел запуск ракеты «Союз-2.1а»

ТК «Звезда»

Под Новосибирском успели снять на видео, как сгорала в атмосфере одна из ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» на борту. Сам же корабль уже вышел на орбиту. Корреспондент «Звезды» наблюдал за его запуском из Центра управления полетами.

Больше двух с половиной тонн грузов: как прошел запуск ракеты «Союз-2.1а»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спустя 9 Минут после старта от ракеты-носителя «Союз-2.1а» отделилась третья ступень, и корабль «Прогресс МС-21» отправился уже в самостоятельный полет к МКС. Полет будет проходить по традиционной двухсуточной схеме, за это время грузовик совершит 34 оборота вокруг Земли.

«Прогресс МС-21» несет на борту более 2,5 тонн грузов, среди которых обязательные вода и продукты, запас азота, топливо для станции и вещи для космонавтов. Кроме того, для российской программы научных исследований корабль доставит на станцию сразу несколько приборов и оборудование для проведения ряда медицинских и физических экспериментов.

В частности будут поставлены опыты в рамках программы Спланх - это исследования пищеварительной системы в условиях невесомости, а так же опыты по влиянию стресса на иммунную системы «Нейроиммунитет» и изучению медикаментозных способов поддержания массы костной ткани космонавтов «Коррекция».

Стыковка корабля «Прогресс МС-21» с МКС намечена на 28 октября в 5:50 по московскому времени.

Ранее сообщалось о запуске ракеты «Союз-2.1а». Она стартовала ночью с космодрома Байконур.

Наука и техника,ЦУП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители