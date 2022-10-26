В РФ разработали аппарат для очистки сточных вод от фенола

Ученые-физики Башкирского государственного университета разработали устройство, которое очищает сточные воды от фенола и различных загрязнителей. Эта технология сберегает энергию и ресурсы, сообщается на сайте Минобрнауки.

Фото: Mir24.tv / Грекова Марина Mir24.tv / Грекова Марина

Чаще всего на предприятиях нефтяной промышленности и переработки угля очищение сточных вод происходит довольно затратным методом биоочистки вместе с биосорбцией. Он происходит в циклическом режиме с использованием больших емкостей и длительной выдержкой.

Специалисты из БашГУ предложили методику очистки сточных вод проточным способом – токсичные и ядовитые вещества разрушаются без выдержки за счет воздействия ударных волн. На сегодняшний день у нее нет аналогов.

«Одной из важных задач для производства является энерго- и ресурсосбережение. Поэтому в нашем проекте мы предлагаем использовать влияние ударных волн, возникающих в высоковольтном импульсном разряде в жидких средах, на скорость окислительных процессов загрязнителей, что значительно уменьшит затраты», – сказал руководитель группы, профессор БашГУ, доктор физико-математических наук Рамиль Шайхитдинов.

Стоимость промышленной установки такого устройства составит порядка 10 млн рублей. Для сравнения – установки системы с циклическим режимом стоят 300-500 млн рублей. Расходы предприятия могут сократиться в 30-50 раз.