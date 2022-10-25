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23 минуты назад

В приложении Райффайзенбанка произошел сбой

Lenta.ru

В приложении Райффайзенбанка произошел сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В приложении Райффайзенбанка произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У пользователей "Райффайзен онлайн" могли наблюдаться кратковременные трудности с входом в приложение», — говорится в сообщении организации. В пресс-службе отметили, что сейчас сервис работает в штатном режиме.

Ранее 25 октября сбой зафиксировали в мессенджере WhatsApp. На проблемы в работе мессенджера жаловались пользователи по всему миру. Большинство жалоб касалось отправки сообщений. Также стало известно, что некоторые пользователи столкнулись с проблемами при использовании приложения. Позже сбой также заметили пользователи мессенджера Telegram из России.

Райффайзенбанк — российский банк, дочерняя компания австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International. Входит в список системно значимых российских банков и занимает 10-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

Наука и техника,Райффайзенбанк Австрия,
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