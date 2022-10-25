В приложении Райффайзенбанка произошел сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«У пользователей "Райффайзен онлайн" могли наблюдаться кратковременные трудности с входом в приложение», — говорится в сообщении организации. В пресс-службе отметили, что сейчас сервис работает в штатном режиме.

Ранее 25 октября сбой зафиксировали в мессенджере WhatsApp. На проблемы в работе мессенджера жаловались пользователи по всему миру. Большинство жалоб касалось отправки сообщений. Также стало известно, что некоторые пользователи столкнулись с проблемами при использовании приложения. Позже сбой также заметили пользователи мессенджера Telegram из России.