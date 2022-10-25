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15 минут назад

Сбер запустил библиотеку знаний по киберграмотности "Кибрарий"

Газета.Ru

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Сбер запустил библиотеку знаний в области кибербезопасности «Кибрарий». По его словам, это поможет в информировании граждан о мерах безопасности на случай телефонного и кибермошенничества.

Сбер запустил библиотеку знаний по киберграмотности "Кибрарий"
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Мы с сегодняшнего дня запускаем новый информационный ресурс. На наш взгляд, это уникальная библиотека знаний в области кибербезопасности, которая безусловно поможет гражданам в нашей стране лучше разбираться в различных переплетениях отношений в киберпространстве. А главное поможет изучить элементарные правила, как себя нужно вести, чтобы противостоять в том числе кибермошенникам. Эту библиотеку знаний мы назвали словом «Кибрарий». Этот ресурс мы запускаем с сегодняшнего дня», сказал он.

Кузнецов отметил, что она будет доступна всем гражданам страны. Там можно посмотреть и почитать большое количество интересных материалов.

«Во-первых, это терминология, инструкции, это видеоролики, это различные сценарии киберпреступлений, которые совершаются против нашей страны. Это вообще новостная лента о киберпространстве и это, конечно, же расследования», — сказал зампред правления Сбера.

Он также считает, что необходимо ставить вопрос по повышению киберграмотности граждан России с тем, чтобы они следовали определенными правилам, как они должны вести себя в киберпространстве.

«В том числе, почему они не имеют права рассказывать по телефону кому угодно, как бы он не представлялся, все свои персональные данные», — сказал Кузнецов.

Наука и техника,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,
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