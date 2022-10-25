Сбер запустил библиотеку знаний по киберграмотности "Кибрарий"

«Мы с сегодняшнего дня запускаем новый информационный ресурс. На наш взгляд, это уникальная библиотека знаний в области кибербезопасности, которая безусловно поможет гражданам в нашей стране лучше разбираться в различных переплетениях отношений в киберпространстве. А главное поможет изучить элементарные правила, как себя нужно вести, чтобы противостоять в том числе кибермошенникам. Эту библиотеку знаний мы назвали словом «Кибрарий». Этот ресурс мы запускаем с сегодняшнего дня», сказал он.