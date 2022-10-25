Японцы анонсировали выпуск стиральных машин для очистки... людей

Японская компания Science создала стиральную машину для очистки людей. В устройстве можно будет помыться и осушить тело с помощью ультразвука.
«Стиралка» с помощью того же ультразвука будет массировать тело, а весь процесс займёт не более 15 минут. Устройство также оснащено искусственным интеллектом и системой датчиков, которые помогут пользователю узнать полную информацию о своём теле и создать комфортную атмосферу.
Но предназначение машины не только в очищении тела, но и в создании комфортной психологической обстановки, лечебного пространства. Это позволит расслабиться и отдохнуть под звуки успокаивающей музыки и видео, которые будут транслироваться на дисплеях внутри устройства.