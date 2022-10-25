В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
14 минут назад

Как смотреть солнечное затмение

Елена Прошина

25 октября на территории России можно будет наблюдать солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Ханты-Мансийском округе. Также за явлением можно будет наблюдать в Севастополе. РИАМО рассказало, как подготовиться к наблюдению и какие подручные средства пригодятся, чтобы не подвергать зрение опасности.

Как смотреть солнечное затмение
Фото: ТАССТАСС

Специальные очки

На солнце при неполном затмении нельзя смотреть незащищенными глазами - это может привести к серьезным проблемам со зрением и даже к слепоте. При этом обычные солнцезащитные очки не подойдут. Для этого лучше приобрести специальные очки для наблюдения за затмением, их можно купить в магазинах оптики. Такие очки можно сделать и самому из пленки AstroSolar. Также в интернет-магазинах можно найти готовые солнечные фильтры.

Маска для сварки

Для наблюдения подойдут и специальные очки или маска для сварки. Стекло маски должно быть с защитным оттенком не менее 14.

Проектор из подручных средств

Лучше всего и безопаснее для глаз смотреть не на само солнце, а на его проекцию. Для этого можно наблюдать за затмением через проектор (камера-обскура). Его можно даже собрать самому. В качестве экрана подойдет белый лист бумаги, на который будет проецироваться солнечное затмение. Напротив него, так чтобы экран оказался в тени, размещается второй лист, в котором нужно сделать очень маленькое отверстие (не более 2 мм). При наблюдении проекции стоять нужно спиной к солнцу. Аналогичный проектор можно сделать из обувной коробки или домашнего телескопа.

Стекло и свеча

Самый простой и дешевый способ посмотреть солнечное затмение – осколок обычного стекла. Его нужно хорошо закоптить пламенем от свечи, так, чтобы одна из его сторон была полностью черной, без просветов. Теперь сквозь такое стекло можно смотреть на затмение, но не долго.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители