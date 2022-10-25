Как смотреть солнечное затмение

25 октября на территории России можно будет наблюдать солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Ханты-Мансийском округе. Также за явлением можно будет наблюдать в Севастополе. РИАМО рассказало, как подготовиться к наблюдению и какие подручные средства пригодятся, чтобы не подвергать зрение опасности.
На солнце при неполном затмении нельзя смотреть незащищенными глазами - это может привести к серьезным проблемам со зрением и даже к слепоте. При этом обычные солнцезащитные очки не подойдут. Для этого лучше приобрести специальные очки для наблюдения за затмением, их можно купить в магазинах оптики. Такие очки можно сделать и самому из пленки AstroSolar. Также в интернет-магазинах можно найти готовые солнечные фильтры.
Для наблюдения подойдут и специальные очки или маска для сварки. Стекло маски должно быть с защитным оттенком не менее 14.
Лучше всего и безопаснее для глаз смотреть не на само солнце, а на его проекцию. Для этого можно наблюдать за затмением через проектор (камера-обскура). Его можно даже собрать самому. В качестве экрана подойдет белый лист бумаги, на который будет проецироваться солнечное затмение. Напротив него, так чтобы экран оказался в тени, размещается второй лист, в котором нужно сделать очень маленькое отверстие (не более 2 мм). При наблюдении проекции стоять нужно спиной к солнцу. Аналогичный проектор можно сделать из обувной коробки или домашнего телескопа.
Самый простой и дешевый способ посмотреть солнечное затмение – осколок обычного стекла. Его нужно хорошо закоптить пламенем от свечи, так, чтобы одна из его сторон была полностью черной, без просветов. Теперь сквозь такое стекло можно смотреть на затмение, но не долго.