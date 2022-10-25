Как смотреть солнечное затмение

25 октября на территории России можно будет наблюдать солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Ханты-Мансийском округе. Также за явлением можно будет наблюдать в Севастополе. РИАМО рассказало, как подготовиться к наблюдению и какие подручные средства пригодятся, чтобы не подвергать зрение опасности.

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Специальные очки

На солнце при неполном затмении нельзя смотреть незащищенными глазами - это может привести к серьезным проблемам со зрением и даже к слепоте. При этом обычные солнцезащитные очки не подойдут. Для этого лучше приобрести специальные очки для наблюдения за затмением, их можно купить в магазинах оптики. Такие очки можно сделать и самому из пленки AstroSolar. Также в интернет-магазинах можно найти готовые солнечные фильтры.

Маска для сварки

Для наблюдения подойдут и специальные очки или маска для сварки. Стекло маски должно быть с защитным оттенком не менее 14.

Проектор из подручных средств

Лучше всего и безопаснее для глаз смотреть не на само солнце, а на его проекцию. Для этого можно наблюдать за затмением через проектор (камера-обскура). Его можно даже собрать самому. В качестве экрана подойдет белый лист бумаги, на который будет проецироваться солнечное затмение. Напротив него, так чтобы экран оказался в тени, размещается второй лист, в котором нужно сделать очень маленькое отверстие (не более 2 мм). При наблюдении проекции стоять нужно спиной к солнцу. Аналогичный проектор можно сделать из обувной коробки или домашнего телескопа.

Стекло и свеча