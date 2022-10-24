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37 минут назад

На смартфонах россиян сломался GPS

Lenta.ru

Пользователь «Хабра» обнаружил проблему с GPS на смартфонах российских пользователей. Об этом сообщается на сайте площадки.

На смартфонах россиян сломался GPS
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Энтузиаст под ником KorDen32 обратил внимание на ухудшение работы функции определения геолокации на Android-смартфонах — так, на проблему стали жаловаться пользователи в интернете. Специалист выяснил, что функция GPS на телефонах, работающих с процессорами Qualcomm и MediaTek, может быть умышленно ограничена.

В ходе исследования автор выяснил, что производители чипов блокируют доступ смартфонов к A-GPS — технологии, которая ускоряет «холодный» поиск спутников. С помощью A-GPS телефон начинает искать спутники, полагаясь на так называемые альманахи, в которых содержится информация о местоположении космических аппаратов. В случае поломки данной технологии поиск спутников занимает несколько минут, а не секунд.

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Подозрения KorDen32 подтвердились, когда пользователь попробовал на смартфоне на базе чипа Qualcomm подключиться к спутникам с активным VPN. В этом случае подключение заняло несколько секунд. Энтузиаст не смог объяснить, по каким причинам производители препятствуют работе спутникового оборудования на смартфонах.

Ранее выяснилось, что Apple была вынуждена изменить конструкцию iPhone из-за политического давления. IT-гигант отказался от китайских комплектующих по причине риска внесения производителя в санкционный список.

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