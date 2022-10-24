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42 минуты назад

Сбер анонсировал конференцию по искусственному интеллекту AI Journey

Газета.Ru

Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey состоится 23-24 ноября 2022 года. Как сообщает пресс-служба компании, мероприятие пройдет в онлайн-формате и объединит ведущих исследователей, представителей науки, бизнеса, органов власти, государственных и общественных организаций, а также технических специалистов в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

Сбер анонсировал конференцию по искусственному интеллекту AI Journey
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

Участников ждут выступления ведущих ученых, исследователей и экспертов мирового уровня из компаний-лидеров в области применения AI/ML технологий.

В Сбере отмечают, что в этом году запущен трек AI Journey Science, в рамках которого особое внимание будет уделено развитию науки и взаимодействию научного сообщества с представителями государства и бизнеса.

Также на площадке мероприятия традиционно пройдет конференция AI Journey Junior, направленная на популяризацию искусственного интеллекта среди молодежи.

Кроме того, на конференции подведут итоги международного соревнования по ИИ — AI Journey Contest организованного при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, международная конференция AI Journey стала доброй традицией для российского и мирового научного сообщества. Он напомнил, что впервые конференцию провели в 2016 году.

«AI-комьюнити нуждается в таких площадках, ведь они драйвят десятки тысяч наших соотечественников на создание топовых AI-продуктов, конкурентоспособных на мировой арене. Я приглашаю всех, кому интересна и важна эта тема, принять участие в конференции — сделать это можно совершенно бесплатно, просто подключившись к онлайн-трансляции», — отметил Ведяхин.

Cледить за ходом конференции можно на сайте мероприятия, отдельная регистрация не требуется.

Наука и техника,Александр Ведяхин,Сбербанк России,
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