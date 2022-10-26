10 скрытых функций Telegram, о которых не знали даже мы

Telegram — крайне популярный мессенджер, однако многие пользователи не догадываются о том, что он скрывает множество неочевидных, полезных функций, спрятанных в настройках. Портал gazeta.ru рассказал о самых удобных из скрытых функций Telegram.

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«Люди рядом»

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Функция «Люди рядом» — это нечто вроде каталога локальных чатов, который поможет завести новые знакомства или найти того или иного человека. При включении эта опция, которая находится в боковом меню приложения, показывает список людей, находящихся в радиусе километра от вас. Вы также можете добавить себя в список, чтобы вас могли отыскать другие пользователи.

Папки диалогов

Telegram со временем лишь набирает популярность, а значит, количество рассылок и всяческих чатов постоянно растет — из-за этого некоторые пользователи жалуются на засилье информационного шума. Чтобы аккуратно организовать диалоги, можно воспользоваться механикой папок, переместив разные ветки сообщений в соответствующие архивы: например, для работы, новостей, развлечений и так далее. Эта функция находится в разделе «Папки» в настройках приложения — там вы можете создать и вручную назвать папки так, как вам угодно.

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Игры

Да, Telegram поддерживает встроенные игры — для этого нужно написать ботам @gamee и @gamebot. Первый поддерживает только групповые игры, в которые можно играть вместе с товарищами, а второй — как групповые, так и одиночные. Ничего скачивать или загружать не придется: все запускается прямо в приложении. К тому же, вы можете посоревноваться с контактами в вашей книге и попытаться побить их рекорды.

Персональные темы

Telegram предлагает весьма широкие настройки персонализации: приложение позволяет вручную выбрать иконку приложения, задний фон и другие элементы оформления. Причем выбирать можно не только из заранее предустановленных вариантов, но и загружать собственные в виде картинок. Для этого необходимо зайти в меню «Настройки чатов».

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Перенос истории сообщений из WhatsApp

Если вы зарегистрированы и в WhatsApp, и в Telegram, то последний поддерживает экспорт истории переписок. Откройте WhatsApp, перейдите в настройки, меню «Еще» — экспорт чата. После того, как приложение скопирует информацию, всплывающее окно Telegram предложит вам выбрать нужный контакт.

Автоматическое удаление переписки

Для безопасности персональных данных Telegram имеет функцию автоматической очистки истории сообщений. Ее можно настроить как для группового чата, так и для каждого контакта по отдельности, если зайти в меню информации о контакте и включить опцию «Автоудаление» — мессенджер также предложит вам выбрать таймер, по истечению которого диалог будет очищен.

Анонимная пересылка сообщений

Если вы хотите скрыть источник сообщения, которое вы пересылаете в чат, то его можно сделать анонимным. Для этого нужно нажать на пересылаемое сообщение внутри чата уже после того, как вы выбрали получателя: в контекстном меню появится соответствующая опция.

Уведомления о новом пользователе

Если вам надоели постоянно уведомления о том, что кто-то из ваших телефонных контактов присоединился к Telegram, то их можно легко отключить. Перейдите в настройки — «Уведомления и звуки» — «События» — выключите опцию «Контакт присоединился к Telegram».

Игнор сообщений от незнакомых пользователей

Чтобы избавиться от спама и не получать сообщения от незнакомцев, их можно автоматически отправлять в специальный архив без каких-либо уведомлений. Это не избавит вас от непрошенных переписок в принципе — просто они не будут отвлекать вас. Для того, чтобы включить эту функцию, перейдите в настройки — «Конфиденциальность» — «Новые чаты с незнакомцами» — «В архив и без уведомлений».

Ограничение кэша

Telegram нередко пожирает большой объем свободного места на встроенном хранилище телефона из-за подгрузки фото, видео и другого контента в переписках. Медиа-файлы кэшируются для того, чтобы вам не пришлось каждый раз загружать их заново — но объем хранилища, зарезервированный для этой функции, можно ограничить. Это делается в меню «Данные и память» — «Использование памяти». Там вы можете не только задать ограничения для кэша, но и очистить временные файлы.