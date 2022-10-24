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1 час назад

Вирусолог рассказал, почему набирает силу версия об искусственном происхождении COVID-19

Москва24

Вирусолог Петр Чумаков рассказал о возможных причинах, по которым версия об искусственном происхождении коронавируса набирает популярность. По его словам, эта теория не лишена логического основания, так как в мире неожиданно возникло заболевание, которое буквально с первых дней приобрело потенциал пандемии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Вирусолог рассказал, почему набирает силу версия об искусственном происхождении COVID-19
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"И это при том, что до старта пандемии SARS-CoV-2 никогда не заражал человека, а заражал только отдельных животных – летучих мышей, например. И тут, вдруг, оказалось, что он может не только заражать человека, но и вызывать пандемию", – пояснил Чумаков.

Он отметил, что в научном мире даже планировалось создать модель, при которой вирус будет заражать человека, и заранее разработать возможное противодействие потенциальному заболеванию.

Также Чумаков подчеркнул, что в гонке по созданию вирусов и "противоядий" некая страна могла подставить другую для снятия с себя подозрений.

"Я понимаю, что это рассуждения на грани конспирологии и теории заговоров и еще год назад они казались странными, но современная действительность показывает, что это не такая уж и фантастическая версия происхождения вируса", – добавил вирусолог.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ученые продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

В свою очередь, директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов поделился, что настоящий источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.

Наука и техника,Петр Чумаков,Константин Чернов,ВОЗ,
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