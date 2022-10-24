Что такое грязные бомбы: как они работают и насколько они опасны

Что такое грязная бомба

Многие люди путают атомные и грязные бомбы, но это два разных вида оружия. Если атомные бомбы высвобождают разрушительную волну энергии при помощи расщепления атомов, то грязные — это обычные взрывные устройства, начиненные радиоактивными материалами. После взрыва грязной бомбы вредоносный дым, пыль и частики облученных материалов разносятся по округе.

Главный риск для жизни представляет непосредственно сам взрыв. Выброс радиоактивных веществ, скорее всего, не будет достаточно существенным, чтобы немедленно вызвать проблемы со здоровьем, если не считать тех, кто находился очень близко к эпицентру в момент взрыва. Тем не менее, радиоактивные пыль и дым могут быть опасны для здоровья, если они проникнут в организм. Исследование министерства энергетики США также подтверждает, что, если в течение года после взрыва не провести очистительные мероприятия, уровень радиации в районе взрыва останется высоким, но не фатальным.