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58 минут назад

Что такое грязные бомбы: как они работают и насколько они опасны

Мария Иванова

В СМИ все чаще появляются обсуждения так называемой грязной бомбы — оружия массового поражения, способного заразить радиацией обширную область. Разбираемся, как работают грязные бомбы и действительно ли они так опасны.

Что такое грязные бомбы: как они работают и насколько они опасны
Фото: ТАССТАСС

Что такое грязная бомба

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Многие люди путают атомные и грязные бомбы, но это два разных вида оружия. Если атомные бомбы высвобождают разрушительную волну энергии при помощи расщепления атомов, то грязные — это обычные взрывные устройства, начиненные радиоактивными материалами. После взрыва грязной бомбы вредоносный дым, пыль и частики облученных материалов разносятся по округе.

Главный риск для жизни представляет непосредственно сам взрыв. Выброс радиоактивных веществ, скорее всего, не будет достаточно существенным, чтобы немедленно вызвать проблемы со здоровьем, если не считать тех, кто находился очень близко к эпицентру в момент взрыва. Тем не менее, радиоактивные пыль и дым могут быть опасны для здоровья, если они проникнут в организм. Исследование министерства энергетики США также подтверждает, что, если в течение года после взрыва не провести очистительные мероприятия, уровень радиации в районе взрыва останется высоким, но не фатальным.

Из-за этих факторов грязные бомбы считаются скорее психологическим оружием, предназначенным для создания массовой паники и разрушения инфраструктуры. Кроме того, очистка пострадавшей местности и людей от радиации требует значительных ресурсов и времени, что также причиняет экономический урон.

Как защититься от взрыва грязной бомбы

Официальный сайт CDC рекомендует следующие меры предосторожности в зависимости от вашего местоположения относительно места взрыва грязной бомбы.

  • Если вы не в здании, закройте нос и рот тканью, чтобы снизить риск вдыхания радиаоактивных материалов. Не прикасайтесь к объектам, отброшенным взрывной волной. Постарайтесь найти убежище с неразрушенными стенами и окнами — они помогут вам спастись от радиации снаружи. После этого, если есть возможность, снимите верхнюю одежду и надежно запакуйте ее в пластиковый мешок вместе с тканью, которой вы прикрывались на улице. Наконец, примите душ и тщательно помойте волосы.
  • Если вы в здании, стены и окна которого не пострадали, оставайтесь в убежище. Чтобы не дать радиоактивным осадкам попасть в помещение, закройте все окна, двери и другие вентиляционные отверстия. Отключите кондиционеры и вентиляторы, засасывающие воздух снаружи. Если стены и окна помещения пострадали, постарайтесь переместиться в другую комнату — или покиньте здание в принципе, если оно получило серьезный урон.
  • Когда вы будете в безопасности, не забудьте тщательно помыть ваших домашних питомцев.
  • Не пытайтесь спастись от радиации при помощи иодида калия: он защищает лишь от определенного типа радиоактивных материалов, а передозировка иодидом может быть опасна для здоровья.
  • Незапечатанная еда и источники воды, которые были снаружи во время взрыва, небезопасны для употребления. Консервы и другие виды пищи в невскрытой упаковке рекомендуется помыть перед употреблением.
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