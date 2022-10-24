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14 минут назад

В поисковике Google появилась "пасхалка" с героями сериала "Дом Дракона"

Газета.Ru

В поисковой системе Google появилась «пасхалка», связанная с героями сериала «Дом Дракона». Об этом сообщает Mashable.

В поисковике Google появилась "пасхалка" с героями сериала "Дом Дракона"
Фото: HBOHBO

Она посвящена недавнему ролику, опубликованному на канале HBO Max, в котором приняли участие актрисы Эмма д'Арси и Оливия Кук. В «Доме Дракона» они играют роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр соответственно. На вопрос Кук о том, какой напиток предпочитает д'Арси, последняя назвала коктейль «Негрони-сбальято». Этот фрагмент интервью стал вирусным благодаря интонации и акценту актрисы.

Скриншот

В результате в Google появилась следующая «пасхалка» — если вбить в поиске «Оливия Кук», «Эмма д'Арси» или «Negroni Sbagliato», то в нижней части экрана появятся две руки с коктейлями. Судя по зеленому и черному цветам рукавов, они принадлежат героиням «Дома Дракона», которые чокаются бокалами.

«Дом Дракона» — сериал HBO, приквел телесериала «Игра престолов». Первый сезон вышел в 2022 году.

Наука и техника,Оливия Кук,Google,
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