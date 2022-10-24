Опубликованы страшные звуки магнитного поля Земли

«Это может звучать кошмарно и ужасающее, но именно так звучит магнитное поле нашей планеты, от которого зависит наша жизнь. Мы получили доступ к звуковой системе, состоящей из более чем 30 громкоговорителей, врытых в землю. Мы настроили их так, чтобы каждый динамик представлял разные места на Земле и демонстрировал, как колебалось наше магнитное поле за последние 100 000 лет», — отметили ученые.