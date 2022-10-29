Как правильно выбрать видеорегистратор: инструкция

Видеорегистратор — незаменимый инструмент для любого автолюбителя, но выбрать правильную, функциональную модель порой бывает непросто. На рынке полно самых разных устройств во всех ценовых категориях, и для того, чтобы облегчить вам задачу, мы кратко расписали ключевые характеристики хорошего видеорегистратора.
Фото: ТАССТАСС
Тип видеозаписи
Видеорегистраторы разных моделей записывают видео по-разному, но, в целом, их можно разделить на две категории. Непрерывная запись сохраняет видео одним файлом и продолжает съемку до тех пор, пока не закончится память. Это позволяет получить непрерывную запись, что может быть полезно в некоторых ситуациях, но вынуждает тщательно следить за объемом памяти — иначе она может закончиться в самый неподходящий момент.
Циклическая запись разбивает отснятое видео на мелкие фрагменты. Когда памяти хранилища не хватает, устройство само удаляет старые фрагменты, чтобы записать новые. Таким образом, владельцу регистратора не придется время от времени проверять запас свободного места.
Разрешение видео
Качество записи во многом зависит от ценового сегмента, но, как правило, экономить не стоит: желательно подыскать регистратор, способный снимать видео как минимум в разрешении Full HD (1920 x 1080). Если опуститься до 720р, то сниженная четкость изображения может помешать чтению номерных знаков и прочих мелких деталей. Перед покупкой всегда постарайтесь найти в Интернете примеры роликов, снятых интересующей вас моделью регистратора — так вы будете точно знать, что получите за свои деньги.
Некоторые производители компенсируют низкое качество видео при помощи интерполяции, которая искусственно «повышает» четкость при помощи инструментов пост-обработки. К сожалению, на практике эта функция не так хороша, как на словах — видео все равно будет весьма размытым. В то же время, интерполяция в более высокое разрешение из Full HD вполне приемлема.
Прочие параметры
- Угол обзора. От него зависит, насколько широкая область попадает на видео. Большинство производителей указывает диапазон 130-170 градусов, хотя фактический FOV составляет 70-110. Чем больше угол обзора, тем меньше дальность съемки — и наоборот.
- Процессор устройства. Чем сильнее железо, тем меньше риск, что регистратор будет тормозить при обработке видео в высоком качестве. Мощность чипа никак не проверить перед покупкой, так что, опять же, поищите в Интернете образцы съемки.
- Разрешение матрицы. Эта характеристика тоже влияет на качество записи. Для стандартного видео Full HD желательно найти регистратор, оснащенный матрицей на 2 Мп и выше.
- Максимальный объем карты памяти. Определяет размер видео, которые может записывать регистратор. На этом компоненте нельзя экономить: качественная карта памяти прослужит вам долго. Более того, не стоит исключать и модели, поддерживающие несколько карт памяти одновременно — это поможет вам на случай, если одну из них придется отдать полиции в качестве улики при ДТП.
- Встроенный аккумулятор. Позволяет регистратору некоторое время работать без подключения к сети. Не обязательная, но приятная функция, которая актуальна для т.н. парковочного режима.
- Количество камер. Некоторые регистраторы имеют не одну камеру, направленную вперед, а две или три, которые можно разместить в разных частях машины. Функция полезная, но лучше заранее изучить, как именно крепятся дополнительные камеры и прикинуть, где вы сможете их расположить их.
- Модуль GPS. Прикрепляет к записанным видеороликам данные геолокации, а также иногда позволяет использовать регистратор для навигации. Более того, при помощи спутниковой связи устройство автоматически выставит корректные дату и время, что будет важно, если записанное видео попадет в суд.
- Детектор движения. Специальный G-sensor реагирует на резкие изменения скорости и, при столкновении, копирует видеозапись момента в защищенную папку. Опытные водители рекомендуют понизить чувствительность датчика до минимальной, чтобы экстренная запись не сохранялась, например, при наезде на «лежачих полицейских».
- Режим ночной съемки. Пригодится для записи видео при плохом освещении, но качество будет зависеть от матрицы, процессора и объектива. Обязательно ищите образцы съемки в Интернете.
- Крепление регистратора. Разные модели прикрепляются по-разному: некоторые прилепляются к стеклу присоской, другие крепятся на зеркало заднего вида, третьи вкручиваются в специальный кронштейн. Здесь нет однозначно лучшего варианта — выбирайте тот, который подходит салону вашего авто.