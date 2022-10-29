Как правильно выбрать видеорегистратор: инструкция

Видеорегистратор — незаменимый инструмент для любого автолюбителя, но выбрать правильную, функциональную модель порой бывает непросто. На рынке полно самых разных устройств во всех ценовых категориях, и для того, чтобы облегчить вам задачу, мы кратко расписали ключевые характеристики хорошего видеорегистратора.

Фото: ТАСС ТАСС

Тип видеозаписи

Видео дня

Видеорегистраторы разных моделей записывают видео по-разному, но, в целом, их можно разделить на две категории. Непрерывная запись сохраняет видео одним файлом и продолжает съемку до тех пор, пока не закончится память. Это позволяет получить непрерывную запись, что может быть полезно в некоторых ситуациях, но вынуждает тщательно следить за объемом памяти — иначе она может закончиться в самый неподходящий момент.

Циклическая запись разбивает отснятое видео на мелкие фрагменты. Когда памяти хранилища не хватает, устройство само удаляет старые фрагменты, чтобы записать новые. Таким образом, владельцу регистратора не придется время от времени проверять запас свободного места.

Разрешение видео

Качество записи во многом зависит от ценового сегмента, но, как правило, экономить не стоит: желательно подыскать регистратор, способный снимать видео как минимум в разрешении Full HD (1920 x 1080). Если опуститься до 720р, то сниженная четкость изображения может помешать чтению номерных знаков и прочих мелких деталей. Перед покупкой всегда постарайтесь найти в Интернете примеры роликов, снятых интересующей вас моделью регистратора — так вы будете точно знать, что получите за свои деньги.

Некоторые производители компенсируют низкое качество видео при помощи интерполяции, которая искусственно «повышает» четкость при помощи инструментов пост-обработки. К сожалению, на практике эта функция не так хороша, как на словах — видео все равно будет весьма размытым. В то же время, интерполяция в более высокое разрешение из Full HD вполне приемлема.

Прочие параметры