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12 минут назад

В Китае назвали способ уничтожить Starlink одним ударом

Lenta.ruиещё 1

Сеть спутникового интернета Starlink можно уничтожить с помощью ядерного удара в космосе. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

В Китае назвали способ уничтожить Starlink одним ударом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Китайские ученые смоделировали возможность нанесения точечного ядерного удара, способного уничтожить спутники проекта Starlink. По словам журналистов, исследование состоялось в связи с тем, что в последнее время Пекин выражает обеспокоенность по поводу потенциальной угрозы Starlink национальной безопасности Китая.

В ходе моделирования специалисты назвали способ уничтожить сеть спутников от SpaceX одним ударом. По словам ученых, для этого нужно на заданной высоте — около 80 километров над Землей — взорвать атомную боеголовку мощностью 10 мегатонн. Выбор данной высоты обусловлен тем, что здесь еще есть воздух, который будет способствовать образованию радиоактивного облака. В течение нескольких минут после взрыва облако поднимется на высоту 500 километров и распространится на площади около 140 тысяч квадратных километров.

«Из-за высокой концентрации продуктов деления внутри облака испускаемые гамма-лучи и бета-частицы имеют большую силу, что усиливает их воздействие на летательные аппараты и объекты связи в зоне поражения», — отметил автор исследования физик-ядерщик Лю Ли.

При правильном планировании радиактивное облако фактически станет ловушкой для спутников Starlink и выведет их из строя, а другие аппараты не пострадают.

В работе Starlink начались сбои в зоне СВО

В начале октября глава SpaceX Илон Маск заявил, что власти Китая всегда были против развертывания системы Starlink в регионе. Предприниматель признался, что в Китае дали понять, что не одобряют развертывание системы спутникового интернета на Украине.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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