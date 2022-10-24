Эксперт предупредил о последствиях удара «грязной бомбой»

Применение «грязной бомбы» неизбежно приведет к заражению большой части местности с невозможностью для проживания и ведения какой-либо деятельности на протяжении десятилетий, по аналогии с Чернобыльской зоной отчуждения. При этом, сконструировать такую бомбу имеет возможность практически каждая страна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев.

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Недоверие ряда западных стран и США к информации российской стороны о том, что Украина планирует взорвать «грязную бомбу» на своей территории и обвинить в этом Россию, не значит, что такой угрозы нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Украина, в свою очередь, также обвинила Россию в планах использования данного вида вооружений.

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Что такое «грязная бомба»

«"Грязная бомба" — это снаряд, начиненный некими радиоактивными веществами, но при этом в нем не возникает сам по себе ядерный взрыв, — объяснил Кондратьев. — Просто в результате того, что бомба взрывается, как обычный снаряд, происходит загрязнение части территории радиоактивными веществами. Это создает проблемы для жителей и для ведения нормальной экономической деятельности».

Именно заражение большой территории радиоактивными веществами специалист считает главным последствием использование данного вида вооружения. Радиус поражения, по его словам, будет зависеть от «начинки», погодных условий. В любом случае, территория может стать непригодной для проживания на протяжении нескольких десятков лет так же, как в Чернобыльской зоне отчуждения.

Без исторических параллелей

До сегодняшнего дня в мире не было примеров использования «грязных бомб» — возможные трагедии сдерживает Договор о нераспространении ядерного оружия, который подписало подавляющее большинство стран.

«Те, кто вышел из договора или остаются вне его с самого начала, пытаются развивать классическое ядерное оружие. Примеры здесь — Северная Корея, Пакистан. Это страны, имеющие достаточно ресурсов и техническую базу для создания именно классической ядерной бомбы. Кроме того, если мы говорим о крупный государствах, то выбор делается в пользу обычного оружия именно потому, что ущерб от него значительно больше, противники это понимают», — объяснил Кондратьев.

По его словам, в случае с ядерной бомбой масштабы поражения инфраструктуры будут значительно больше. Также специалист обратил внимание на то, что за последний 15-20 лет все обсуждения, касающиеся оборота радиоактивных веществ и попыток создания ядерных бомб относились не к государствам, а к террористическим группировкам.

«Еще один момент кажется мне достаточно непонятным, — признался Кондратьев. — Когда мы обсуждаем обычные виды вооружений, их всегда испытывают. Так и в случае с ядерным оружием, перед их постановкой на боевое дежурство, страны тоже проводили испытания. Теперь они, правда, запрещены. Но если теперь кто-то попытается сконструировать и применить "грязную бомбу", то последствия могут быть самые неопределенные, ведь даже те, кто ее создадут, не будут понимать, как она работает».

Специалист заключил, что создание и применение «грязной бомбы» — крайне опасная идея, которая станет однозначным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и может привести к самым непредсказуемым последствиям.