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1 час назад

Рогозин назвал космодром Восточный своей гордостью

ТАССиещё 3

Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал космодром Восточный, строительство второй очереди которого близится к завершению, своей гордостью и любовью.

Рогозин назвал космодром Восточный своей гордостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"А тем временем на Восточном строительство второй очереди космодрома идет к концу. Восточный - моя гордость и любовь", - написал Рогозин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что базовым космодромом во время развертывания перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будет Восточный.

Восточный -- первый российский гражданский космодром. Он находится в Амурской области вблизи города Циолковский, возникшего в 2015 году на месте поселка Углегорск. Указ о создании космодрома президент РФ подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах там возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара" и сопутствующей инфраструктуры.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Денис Мантуров,Роскосмос,Минпромторг,
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