Рогозин назвал космодром Восточный своей гордостью

Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал космодром Восточный, строительство второй очереди которого близится к завершению, своей гордостью и любовью.

"А тем временем на Восточном строительство второй очереди космодрома идет к концу. Восточный - моя гордость и любовь", - написал Рогозин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" .

Восточный -- первый российский гражданский космодром. Он находится в Амурской области вблизи города Циолковский, возникшего в 2015 году на месте поселка Углегорск. Указ о создании космодрома президент РФ подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах там возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара" и сопутствующей инфраструктуры.