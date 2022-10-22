На российский космический проект направили миллиарды рублей

Проект создания многоспутниковой группировки «Сфера» получил в 2022 году 14 миллиардов рублей из госбюджета, в 2023 и 2024 годах планируется направить по 18 миллиардов рублей, а на 2025 год уже зарезервировано 8,5 миллиардов. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

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Глава Минпромторга напомнил, что проект предпогагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов для достижения высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности страны.