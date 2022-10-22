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31 минуту назад

На российский космический проект направили миллиарды рублей из бюджета

Lenta.ruиещё 2

Проект создания многоспутниковой группировки «Сфера» получил в 2022 году 14 миллиардов рублей из госбюджета, в 2023 и 2024 годах планируется направить по 18 миллиардов рублей, а на 2025 год уже зарезервировано 8,5 миллиардов. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

На российский космический проект направили миллиарды рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Минпромторга напомнил, что проект предпогагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов для достижения высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности страны.

22 октября ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» стартовала с космодрома Восточный. Также она доставит три спутника связи «Гонец-М». «Союз» должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» с четырьмя спутниками. После запуска «Фрегат» доставит трех «Гонцов-М» и «Скифа-Д» на заданные орбиты.

Наука и техника,Денис Мантуров,Минпромторг,
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