Samsung представила мегапиксельный сенсор для смартфонов

Samsung представила ISOCELL HPX — совершенно новый 200-мегапиксельный сенсор. Он позволяет сделать корпус смартфона тоньше.
ISOCELL HPX имеет размер пикселя 0,56 микрон, что позволяет уменьшить площадь модуля камеры на 20%. В сенсоре также используется технология Samsung Advanced DTI (Deep Trench Isolation), которая не только изолирует каждый пиксель, но и повышает чувствительность для получения чётких ярких изображений. ISOCELL, помимо этого, имеет сверхбыструю и сверхточную автофокусировку благодаря технологии Super QPD.
Ещё новый датчик использует технологию Tetra Pixel (16 пикселей в одном). Это способно улучшить съёмку при слабом освещении. Кроме того, Samsung ISOCELL HPX способен записывать видео 8K с качеством 30 кадров в секунду.
Когда сенсор станет доступен в смартфонах, пока неясно.