Samsung представила мегапиксельный сенсор для смартфонов

ISOCELL HPX имеет размер пикселя 0,56 микрон, что позволяет уменьшить площадь модуля камеры на 20%. В сенсоре также используется технология Samsung Advanced DTI (Deep Trench Isolation), которая не только изолирует каждый пиксель, но и повышает чувствительность для получения чётких ярких изображений. ISOCELL, помимо этого, имеет сверхбыструю и сверхточную автофокусировку благодаря технологии Super QPD.