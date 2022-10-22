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17 минут назад

Samsung представила новый 200-Мп сенсор для смартфонов

Ferra.ru

Samsung представила ISOCELL HPX — совершенно новый 200-мегапиксельный сенсор. Он позволяет сделать корпус смартфона тоньше.

Samsung представила мегапиксельный сенсор для смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

ISOCELL HPX имеет размер пикселя 0,56 микрон, что позволяет уменьшить площадь модуля камеры на 20%. В сенсоре также используется технология Samsung Advanced DTI (Deep Trench Isolation), которая не только изолирует каждый пиксель, но и повышает чувствительность для получения чётких ярких изображений. ISOCELL, помимо этого, имеет сверхбыструю и сверхточную автофокусировку благодаря технологии Super QPD.

Ещё новый датчик использует технологию Tetra Pixel (16 пикселей в одном). Это способно улучшить съёмку при слабом освещении. Кроме того, Samsung ISOCELL HPX способен записывать видео 8K с качеством 30 кадров в секунду.

Когда сенсор станет доступен в смартфонах, пока неясно.

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