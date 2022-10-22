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29 минут назад

В системе Starlink обнаружили уязвимость

Илья Родин

Ученые Техасского университета в Остине (США) обнаружили в системе Starlink уязвимость, которую могут использовать на Украине. Об этом пишет MIT Technology Review.

Исследование показало, отмечает издание, что Starlink якобы может работать как система GPS.

Эксперты подчеркнули, что последовательности синхронизирующих сигналов, которые повсеместно используются в Starlink, полностью предсказуемы. Соответственно, злоумышленники теоретически могут подделать сигналы системы навигации с открытым исходным кодом.

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Профессор Техасского университета Тодд Хамфрис пояснил, что западные страны ранее не задумывались о принципах функционирования системы Starlink, мало знали о ней.

В настоящее время, с учетом международной повестки, многие миллионы пользователей заинтересовались системой, так как лично заинтересованы в ее безопасности, констатировал ученый.

Агентство напомнило, что в ВСУ ранее жаловались на перебои в системе связи Starlink.

Наука и техника,Видео,Интерпол,
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