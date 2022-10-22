Цианопиразин сделает экраны еще ярче

Российские исследователи создали и исследовали серию новых флуорофоров — светящихся химических соединений. Их особенностью является то, что в них есть особое вещество — цианопиразин, который повышает эффективность органических светоизлучающих диодов. Такую разработку можно использовать для того, чтобы увеличить яркость дисплеев телефонов, компьютеров и телевизоров. Статья опубликована в журнале Dyes and Pigments.
«Оказалось, что введение цианогруппы усиливает межмолекулярные взаимодействия, в результате начинают флуоресцировать не отдельные молекулы, а комплексы молекул. Как следствие, увеличение интенсивности свечения составило от 2,4 до 20 раз, а яркости испускаемого света — до 75 раз. Такие результаты показали несколько прототипов устройств, изготовленных нашими коллегами и соавторами из Томского государственного университета. Важно и то, что в исследованиях мы использовали недорогие и доступные соединения», — сообщает Егор Вербицкий, руководитель исследовательской группы, директор ИОС УрО РАН, сотрудник лаборатории медицинской химии и перспективных органических материалов УрФУ.
Предыдущие исследования показали, что пиразиновое кольцо является очень перспективным добавлением к пуш-пульной системе (то есть системе с высокой интенсивностью внутримолекулярного переноса заряда). Оказалось, что если к нему добавить бензольное кольцо, то органические светодиоды будут светить еще ярче и дольше.
Разработка особенно перспективна для создания более ярких мониторов у телефонов, компьютеров, телевизиров. В исследовании принимали участие ученые Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН, Уральского федерального (УрФУ, Екатеринбург) и Томского государственного университетов.