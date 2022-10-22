Цианопиразин сделает экраны еще ярче

«Оказалось, что введение цианогруппы усиливает межмолекулярные взаимодействия, в результате начинают флуоресцировать не отдельные молекулы, а комплексы молекул. Как следствие, увеличение интенсивности свечения составило от 2,4 до 20 раз, а яркости испускаемого света — до 75 раз. Такие результаты показали несколько прототипов устройств, изготовленных нашими коллегами и соавторами из Томского государственного университета. Важно и то, что в исследованиях мы использовали недорогие и доступные соединения», — сообщает Егор Вербицкий, руководитель исследовательской группы, директор ИОС УрО РАН, сотрудник лаборатории медицинской химии и перспективных органических материалов УрФУ.