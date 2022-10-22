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23 минуты назад

В Волгограде запустили первое в РФ производство 5D-принтеров

Родной город

Волгоградская компания при господдержке запустила первое в России производство 5D-принтеров.

В России запустили первое производство 5D-принтеров
Фото: Родной городРодной город

Как сообщает регкомитет экономической политики и развития, в 2022 году волгоградская компания получила от государства 100 млн рублей в виде грантов и инвестиций. Это позволило организовать на территории Волгограда производство уникальных 5D-принтеров.

По словам генерального директора предприятия, на 4 производственных линиях будут выпускать до 1000 изделий ежегодно. Современная технология 5DTech позволяет печатать различные детали и комплектующие для промышленного оборудования. При этом достигается существенная экономия ресурсов.

По оценкам специалистов компании, только на производстве детали одного типа выгода для клиента может достичь 200 млн рублей в год.

Отметим, волгоградский проект 5D-принтеров вошел в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени – 2022». Компания принимала участие и в экспозиции ПМЭФ-2022 – стенд организации посетил глава региона Андрей Бочаров.

Напомним, в Волгоградской области продолжается развитие промышленной отрасли. В регионе действуют более 100 мер поддержки предпринимателей. Помимо этого, по указанию губернатора Андрея Бочарова подготовлен и принят региональный план поддержки реального сектора экономики субъекта с общим объемом финансирования в 10 млрд руб.

Наука и техника,Андрей Бочаров,
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