В России запустили первое производство 5D-принтеров

Волгоградская компания при господдержке запустила первое в России производство 5D-принтеров.

Фото: Родной город Родной город

Как сообщает регкомитет экономической политики и развития, в 2022 году волгоградская компания получила от государства 100 млн рублей в виде грантов и инвестиций. Это позволило организовать на территории Волгограда производство уникальных 5D-принтеров.

По словам генерального директора предприятия, на 4 производственных линиях будут выпускать до 1000 изделий ежегодно. Современная технология 5DTech позволяет печатать различные детали и комплектующие для промышленного оборудования. При этом достигается существенная экономия ресурсов.

По оценкам специалистов компании, только на производстве детали одного типа выгода для клиента может достичь 200 млн рублей в год.

Отметим, волгоградский проект 5D-принтеров вошел в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени – 2022». Компания принимала участие и в экспозиции ПМЭФ-2022 – стенд организации посетил глава региона Андрей Бочаров.